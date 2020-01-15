Кабмин определил размеры должностных окладов госчиновников

15.01.2020 15:00

Кабинет министров отказался от коэффициентов и определил размеры должностных окладов для руководителей государственных органов и их заместителей, информирует Цензор.НЕТ . Такое решение правительство ... подробнее →

В школах ОРДО введут "Уроки Победы"

15.01.2020 14:00

Курс историко-патриотических лекций "Уроки Победы" со второго полугодия будет введен в школьную программу общеобразовательных учреждений "ДНР" в связи объявлением 2020-го Годом Великой Победы. Об этом ... подробнее →

Вышел первый тизер украинской комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)

15.01.2020 13:00

На ютуб-канале дистрибьютора "Вольга Украина" появился первый тизер украинской романтической комедии "Свидание в Вегасе", сообщает Телеканал новостей «24» . По сюжету, двое менеджеров ... подробнее →

Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО

15.01.2020 12:00

В Луганске заявили об изменении с 1 февраля 2020 года тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению. Об этом сообщает сайт "Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности", ... подробнее →

Американские ученые заявили о создании "новой формы жизни" (ВИДЕО)

15.01.2020 11:00

Ученые из американского университета Вермонта объявили о создании первых в мире живых, самовосстанавливающихся роботов. Сами ученые назвали свое творение "абсолютно новой формой жизни", сообщает ТСН ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января

15.01.2020 10:00

Сегодня, 15 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 января линию ... подробнее →

Зеленский поручил открыть "президентскую" больницу для всех украинцев

15.01.2020 09:00

Больница "Феофания" Государственного управления делами должна стать доступной для всех граждан. Такое распоряжение дал вчера Владимир Зеленский в указе, опубликованном на сайте президента, сообщает ... подробнее →

Депутат Госдумы РФ обвинил США в применении климатического оружия

15.01.2020 08:30

Аномальная теплая зима в России может быть следствием того, что американцы атаковали мир климатическим оружием — заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, сообщает Цензор.НЕТ . По словам ... подробнее →

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