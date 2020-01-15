Кабмин определил размеры должностных окладов госчиновников 15.01.2020 15:00 Кабинет министров отказался от коэффициентов и определил размеры должностных окладов для руководителей государственных органов и их заместителей, информирует Цензор.НЕТ . Такое решение правительство ... подробнее →

В школах ОРДО введут "Уроки Победы" 15.01.2020 14:00 Курс историко-патриотических лекций "Уроки Победы" со второго полугодия будет введен в школьную программу общеобразовательных учреждений "ДНР" в связи объявлением 2020-го Годом Великой Победы. Об этом ... подробнее →