"Бавария" нацелилась на приобретение защитника Додо и уже начала переговоры с "Шахтером", сообщает football.ua . Мюнхенский клуб предложил за бразильского фулбека 25 млн евро. Однако эта сумма не ... подробнее →

Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский был замечен рядом с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным на просмотре пропагандистского российского фильма про бои за Донецкий ... подробнее →

Знаменитые "копы-напарники" – голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное поздравление для украинцев. Видео опубликовано на канале B&H Film Distribution Company в ... подробнее →

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ, сообщает РБК-УКРАИНА . В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить ... подробнее →

В Индонезии из-за глобального потепления затонули два острова 16.01.2020 13:00 В Индонезии из-за подъема воды в океане полностью затонули два безлюдных острова, один из которых был частью национального парка, сообщает Телеканал новостей «24» . Кроме того, в ... подробнее →

Гончарук ответил на "кассетный скандал" видеообращением (ВИДЕО) 16.01.2020 12:00 Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что появление в сети записей разговоров с его участием является кампанией против него лично и президента Владимира Зеленского в частности, сообщает Телеканал ... подробнее →

В «ДНР» проведут верификацию пенсионеров 16.01.2020 11:00 С 1 февраля по 30 мая 2020 года в "ДНР" пройдет верификация пенсионеров, сообщает Cxid.info . Каждый пенсионер должен лично прийти в пенсионный фонд и предоставить определенный пакет документов. От ... подробнее →