Пушилин сходил в кино с Ходаковским 16.01.2020 15:00 Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский был замечен рядом с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным на просмотре пропагандистского российского фильма про бои за Донецкий ... подробнее →

"Бавария" хочет купить защитника "Шахтера" за 25 млн евро 16.01.2020 14:00 "Бавария" нацелилась на приобретение защитника Додо и уже начала переговоры с "Шахтером", сообщает football.ua . Мюнхенский клуб предложил за бразильского фулбека 25 млн евро. Однако эта сумма не ... подробнее →

В Индонезии из-за глобального потепления затонули два острова 16.01.2020 13:00 В Индонезии из-за подъема воды в океане полностью затонули два безлюдных острова, один из которых был частью национального парка, сообщает Телеканал новостей «24» . Кроме того, в ... подробнее →