Путин назначил нового премьер-министра России

16.01.2020 16:30

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ, сообщает РБК-УКРАИНА . В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить ... подробнее →

"Плохие парни" Уилл Смит и Мартин Лоуренс пригласили украинцев в кино (ВИДЕО)

16.01.2020 16:00

Знаменитые "копы-напарники" – голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное поздравление для украинцев. Видео опубликовано на канале B&H Film Distribution Company в ... подробнее →

Пушилин сходил в кино с Ходаковским

16.01.2020 15:00

Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский был замечен рядом с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным на просмотре пропагандистского российского фильма про бои за Донецкий ... подробнее →

"Бавария" хочет купить защитника "Шахтера" за 25 млн евро

16.01.2020 14:00

"Бавария" нацелилась на приобретение защитника Додо и уже начала переговоры с "Шахтером", сообщает football.ua . Мюнхенский клуб предложил за бразильского фулбека 25 млн евро. Однако эта сумма не ... подробнее →

В Индонезии из-за глобального потепления затонули два острова

16.01.2020 13:00

В Индонезии из-за подъема воды в океане полностью затонули два безлюдных острова, один из которых был частью национального парка, сообщает Телеканал новостей «24» . Кроме того, в ... подробнее →

Гончарук ответил на "кассетный скандал" видеообращением (ВИДЕО)

16.01.2020 12:00

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что появление в сети записей разговоров с его участием является кампанией против него лично и президента Владимира Зеленского в частности, сообщает Телеканал ... подробнее →

В «ДНР» проведут верификацию пенсионеров

16.01.2020 11:00

С 1 февраля по 30 мая 2020 года в "ДНР" пройдет верификация пенсионеров, сообщает Cxid.info . Каждый пенсионер должен лично прийти в пенсионный фонд и предоставить определенный пакет документов. От ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 января

16.01.2020 10:00

Сегодня, 16 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 января линию ... подробнее →

Гончарук попал в "кассетный скандал" (АУДИО)

16.01.2020 09:00

В сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан", передает УНН . Отметим, что запись появилась ... подробнее →

Путин нашел замену Медведеву

16.01.2020 08:00

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает Би-би-си . "Президент Владимир Путин ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх