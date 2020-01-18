Чего нельзя и что нужно делать в праздник Крещения18.01.2020 17:00
19 января православные и грекокатолики отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Накануне верующие соблюдают строгий пост, посещают вечернее богослужение в храме и собираются семьями в Крещенский ... подробнее →
Кабмин обнародовал зарплаты всех министров18.01.2020 16:00
Правительство обнародовало информацию о заработной плате членов Кабинета министров Украины, сообщает Укринформ . Средняя заработная плата Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году ... подробнее →
Дарио Срна прошел стажировку в "Манчестер Сити"18.01.2020 15:00
Экс-игрок "Шахтера" и ассистент главного тренера "горняков" Дарио Срна прошел тренерскую стажировку в "Манчестер Сити" у наставника этой команды Хосепа Гвардиолы, сообщает FootBoom . "Дорогие ... подробнее →
Представлены первые в мире контактные линзы дополненной реальности (ВИДЕО)18.01.2020 13:00
Стартап из США Mojo Vision представил рабочий прототип первых в мире контактных линз дополненной реальности, сообщает IGate . Каждая такая линза - миниатюрный дисплей, который можно носить в глазу. ... подробнее →
На Майорке и Ибице начали борьбу с "алкогольным туризмом"18.01.2020 11:00
Власти Балеарских островов решили значительно ограничить возможности для так называемого алкогольного туризма, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . 17 января принят закон, запрещающий организацию и ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 января18.01.2020 10:00
Сегодня, 18 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 января линию ... подробнее →
Зеленский решил дать Гончаруку второй шанс (ВИДЕО)18.01.2020 09:00
Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку, передает Цензор.НЕТ . Решение об этом было принято после личной встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука. ... подробнее →
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