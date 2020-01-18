Чего нельзя и что нужно делать в праздник Крещения 18.01.2020 17:00 19 января православные и грекокатолики отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Накануне верующие соблюдают строгий пост, посещают вечернее богослужение в храме и собираются семьями в Крещенский ... подробнее →

Кабмин обнародовал зарплаты всех министров 18.01.2020 16:00 Правительство обнародовало информацию о заработной плате членов Кабинета министров Украины, сообщает Укринформ . Средняя заработная плата Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году ... подробнее →