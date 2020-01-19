Певец Александр Серов, выступавший в оккупированном Россией Крыму, раскаивается в содеянном и собирается обратиться к Верховной Раде с просьбой пустить его в страну, информирует Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →

В международном аэропорту "Борисполь" проходит церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января, сообщает Цензор.НЕТ . В аэропорту присутствуют президент ... подробнее →

В Канаде в субботу, 18 января, выпал рекордный уровень снега, в результате чего была парализована работа нескольких городов. Об этом сообщает телеканал CBC News, передает Корреспондент.net . Сильный ... подробнее →

В аэропорту столицы Финляндии, Хельсинки появились специализированные туалеты для домашних любимцев. Ежегодно через аэропорт проходят около 10 тысяч собак. Об этом сообщается на сайте Finavia – ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 19.01.2020 12:00 ОВЕН У тех из вас, кто родился в апреле, не исключены неожиданные проблемы в делах и столкновения во взглядах с окружающими. Особенно это коснется рожденных во второй декаде месяца. Овнам марта стоит ... подробнее →

Глава LVMH стал самым богатым человеком в мире 19.01.2020 11:00 Владелец Amazon Джефф Безос уже не является самым богатым человеком в мире, по крайней мере на данный момент. Об этом сообщает Forbes, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Отмечается, что в результате ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 января 19.01.2020 10:00 Сегодня, 19 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 января линию ... подробнее →