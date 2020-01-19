В аэропорту Хельсинки появились туалеты для домашних животных19.01.2020 17:00
В аэропорту столицы Финляндии, Хельсинки появились специализированные туалеты для домашних любимцев. Ежегодно через аэропорт проходят около 10 тысяч собак. Об этом сообщается на сайте Finavia – ... подробнее →
В Канаде выпало три метра снега (ВИДЕО)19.01.2020 15:00
В Канаде в субботу, 18 января, выпал рекордный уровень снега, в результате чего была парализована работа нескольких городов. Об этом сообщает телеканал CBC News, передает Корреспондент.net . Сильный ... подробнее →
В "Борисполе" прощаются с погибшими в результате авиакатастрофы в Иране (ВИДЕО)19.01.2020 14:00
В международном аэропорту "Борисполь" проходит церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января, сообщает Цензор.НЕТ . В аэропорту присутствуют президент ... подробнее →
Александр Серов просит пустить его в Украину19.01.2020 13:00
Певец Александр Серов, выступавший в оккупированном Россией Крыму, раскаивается в содеянном и собирается обратиться к Верховной Раде с просьбой пустить его в страну, информирует Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января19.01.2020 12:00
ОВЕН У тех из вас, кто родился в апреле, не исключены неожиданные проблемы в делах и столкновения во взглядах с окружающими. Особенно это коснется рожденных во второй декаде месяца. Овнам марта стоит ... подробнее →
Глава LVMH стал самым богатым человеком в мире19.01.2020 11:00
Владелец Amazon Джефф Безос уже не является самым богатым человеком в мире, по крайней мере на данный момент. Об этом сообщает Forbes, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Отмечается, что в результате ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 января19.01.2020 10:00
Сегодня, 19 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 января линию ... подробнее →
Украинская легкоатлетка установила мировой рекорд в прыжках в высоту19.01.2020 09:00
18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Демьянюка во Львове, который проходил в закрытом помещении. Украинка победила с результатом 1.99 метра, сообщает ... подробнее →
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