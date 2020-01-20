Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсий и количестве пенсионеров в стране, сообщает Телеканал новостей «24» . По состоянию на 1 января 2020 года в Украине ... подробнее →

Стал известен общий заработок Конора МакГрегора в бою с Дональдом Серроне (Ковбоем) в рамках UFC 246. Как сообщает Lad Bible, поединок с американцем принес МакГрегору 78 миллионов долларов, передает ... подробнее →

Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы, получила 3,6 тыс. евро компенсации за ... подробнее →

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В Украине подорожала регистрация автомобилей 20.01.2020 13:00 Украинцам, которые купили автомобиль, требующий первую регистрацию, теперь придется платить больше сбора пенсионного страхования, чем раньше. Причина этого заключается в увеличении прожиточного ... подробнее →

Зеленский почтил память погибших "киборгов" (ВИДЕО) 20.01.2020 11:00 Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти "киборгов", погибших во время героической обороны Международного аэропорта "Донецк". Об этом сообщает Офис президента, передает ... подробнее →