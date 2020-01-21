CNN выяснила отношение американцев к импичменту Трампа21.01.2020 19:00
Объявление импичмента президенту Дональду Трампу поддерживает больше половины граждан США. Об этом свидетельствуют данные проведенного по заказу CNN опроса, передает Цензор.НЕТ . "Около половины ... подробнее →
Vodafone запустил поддержку интернета вещей21.01.2020 18:00
Мобильный оператор Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей, сообщается в пресс-релизе компании, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Развертывание технологии NB-IоT ... подробнее →
В Иране объявили вознаграждение за убийство Дональда Трампа21.01.2020 17:00
Иранский депутат Ахмад Хамза предложил три миллиона долларов вознаграждения за убийство президента США Дональда Трампа, передает Телеканал новостей «24» . Свое предложение Хамза озвучил ... подробнее →
Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс21.01.2020 16:00
Премьер-министр Албании и действующий председатель ОБСЕ Эдди Рама посетил Станицу Луганскую, где провел закрытое совещание и посмотрел на обновленный пункт пропуска, сообщает сайт novosti.dn.ua . ... подробнее →
На КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний пенсионер21.01.2020 15:00
Во вторник утром, 21 января, на КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина, передает Depo.Донбасс . Об этом сообщает БФ "Право на защиту". "Сегодня утром на КПВВ "Станица Луганская" умер ... подробнее →
В Донецке арестовали "ректора" "юракадемии ДНР"21.01.2020 14:00
В Донецке при попытке организации заказного убийства был задержан называющий себя "ректором" фейковой "Донбасской юридической академии ДНР" Сергей Гончаров. Об этом написал бывший боевик "республики" ... подробнее →
Украина обогнала Россию в рейтинге футбольных Премьер-лиг21.01.2020 13:00
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года , сообщает Корреспондент.net . Впервые с 2009 года лучшей лигой признана ... подробнее →
В Великобритании выпустили монеты в честь группы Queen21.01.2020 12:00
В Великобритании Королевский монетный двор выпустил монету в память о рок-группе Queen, на которой изображены логотип группы и изображены логотип Queen и музыкальные инструменты участников коллектива, ... подробнее →
Всемирный банк сравнил производительность украинских и немецких работников21.01.2020 11:00
Всемирный банк в прошлом году провел исследование, которое показало, что немецкому работнику требуется всего семнадцать дней в году для того, чтобы произвести тот же объем продукции, который ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 января21.01.2020 10:00
Сегодня, 21 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 января линию ... подробнее →
В оккупированном Донецке застрелили командира спецназа "МВД ДНР"21.01.2020 09:00
Заместителя командира полка спецназа "МВД ДНР" Алексея Кривулю ("Грина") застрелили в оккупированном Донецке 20 января вечером. Об этом сообщил в Twitter штатный пропагандист "республики" Даниил ... подробнее →
В Китае от нового коронавируса умер четвертый человек21.01.2020 08:00
Четвертый зараженный новым типом коронавируса человек скончался в китайском городе Ухань, говорится в сообщении местного комитета здравоохранения, передает Корреспондент.net . 19 января умер ... подробнее →
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- В Иране объявили вознаграждение за убийство Дональда Трампа17:00
- Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс16:00
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний пенсионер15:00
- В Донецке арестовали "ректора" "юракадемии ДНР"14:00
- Украина обогнала Россию в рейтинге футбольных Премьер-лиг13:00
- В Великобритании выпустили монеты в честь группы Queen12:00
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