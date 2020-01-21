Премьер-министр Албании и действующий председатель ОБСЕ Эдди Рама посетил Станицу Луганскую, где провел закрытое совещание и посмотрел на обновленный пункт пропуска, сообщает сайт novosti.dn.ua . ... подробнее →

Иранский депутат Ахмад Хамза предложил три миллиона долларов вознаграждения за убийство президента США Дональда Трампа, передает Телеканал новостей «24» . Свое предложение Хамза озвучил ... подробнее →

Мобильный оператор Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей, сообщается в пресс-релизе компании, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Развертывание технологии NB-IоT ... подробнее →

Объявление импичмента президенту Дональду Трампу поддерживает больше половины граждан США. Об этом свидетельствуют данные проведенного по заказу CNN опроса, передает Цензор.НЕТ . "Около половины ... подробнее →

В Великобритании Королевский монетный двор выпустил монету в память о рок-группе Queen, на которой изображены логотип группы и изображены логотип Queen и музыкальные инструменты участников коллектива, ... подробнее →

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года , сообщает Корреспондент.net . Впервые с 2009 года лучшей лигой признана ... подробнее →

В Донецке при попытке организации заказного убийства был задержан называющий себя "ректором" фейковой "Донбасской юридической академии ДНР" Сергей Гончаров. Об этом написал бывший боевик "республики" ... подробнее →

Во вторник утром, 21 января, на КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина, передает Depo.Донбасс . Об этом сообщает БФ "Право на защиту". "Сегодня утром на КПВВ "Станица Луганская" умер ... подробнее →

Всемирный банк сравнил производительность украинских и немецких работников 21.01.2020 11:00 Всемирный банк в прошлом году провел исследование, которое показало, что немецкому работнику требуется всего семнадцать дней в году для того, чтобы произвести тот же объем продукции, который ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 января 21.01.2020 10:00 Сегодня, 21 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 января линию ... подробнее →