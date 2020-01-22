"МГБ ЛНР" составило черный список "подрывных" групп в соцсетях

22.01.2020 17:00

В «ЛНР» на сайте «МГБ» появилась информация о популярных у жителей оккупированной части Луганской области группах в соцсетях, которые якобы «действуют при ... подробнее →

Мариупольскую пенсионерку осудили за сепаратистские призывы в соцсетях

22.01.2020 16:00

Жительницу Мариуполя осудили за разжигание ненависти и сепаратизм в Интернете, сообщает Сайт города Мариуполя . Перед судом предстала пенсионерка, инвалид 3 группы. В 2014-ом году женщина активно ... подробнее →

Неизвестные продают украденные фото Шумахера за 1 млн фунтов

22.01.2020 15:00

Фотографии известного автогонщика Михаэля Шумахера, сделанные в его доме и украденные неизвестными, пытаются продать за 1 млн фунтов стерлингов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Со времени инцидента ... подробнее →

На Донбассе развернули огромный флаг Украины (ВИДЕО)

22.01.2020 14:00

В Бахмуте Донецкой области развернули огромный флаг Украины, передает ИА «Вчасно» . Развертывание знамени состоялось в рамках празднования Дня Соборности Украины. К акции присоединились ... подробнее →

В Донецке "МВД" задержало пророссийского блогера Болотина

22.01.2020 13:00

В оккупированном Донецке таинственно исчез местный блогер Александр Болотин. Впоследствии стало известно, что его задержали боевики, сообщает Телеканал новостей «24» . По информации ... подробнее →

Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа (ВИДЕО)

22.01.2020 12:00

Эминем побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа, сообщает телеканал 112 Украина . В треке Godzilla из новой пластинки Music To Be Murdered By он произнес 229 слов за 30 секунд. На протяжении ... подробнее →

"Укроборонпром" представил первый отечественный военный беспилотник (ВИДЕО)

22.01.2020 11:00

Государственный концерн "Укроборонпром" представил потенциальным заказчикам квадрокоптер для разведывательных операций "Берегиня", сообщает Телеканал новостей «24» . Разработкой проекта ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 января

22.01.2020 10:00

Сегодня, 22 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 января линию ... подробнее →

Омбудсмен Людмила Денисова хочет поехать в ОРДЛО

22.01.2020 09:00

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе ОБСЕ Эди Раме с просьбой привлечь ее к мониторинговым визитам ОБСЕ, которые проводятся на оккупированных ... подробнее →

В России сформиолвали новое правительство

22.01.2020 08:00

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав правительства, сообщает СТРАНА.ua . В соответствии с указом президента Владимира Путина у премьера РФ теперь будет 9 замов вместо 10, в ... подробнее →

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