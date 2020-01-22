"МГБ ЛНР" составило черный список "подрывных" групп в соцсетях22.01.2020 17:00
В «ЛНР» на сайте «МГБ» появилась информация о популярных у жителей оккупированной части Луганской области группах в соцсетях, которые якобы «действуют при ... подробнее →
Мариупольскую пенсионерку осудили за сепаратистские призывы в соцсетях22.01.2020 16:00
Жительницу Мариуполя осудили за разжигание ненависти и сепаратизм в Интернете, сообщает Сайт города Мариуполя . Перед судом предстала пенсионерка, инвалид 3 группы. В 2014-ом году женщина активно ... подробнее →
Неизвестные продают украденные фото Шумахера за 1 млн фунтов22.01.2020 15:00
Фотографии известного автогонщика Михаэля Шумахера, сделанные в его доме и украденные неизвестными, пытаются продать за 1 млн фунтов стерлингов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Со времени инцидента ... подробнее →
На Донбассе развернули огромный флаг Украины (ВИДЕО)22.01.2020 14:00
В Бахмуте Донецкой области развернули огромный флаг Украины, передает ИА «Вчасно» . Развертывание знамени состоялось в рамках празднования Дня Соборности Украины. К акции присоединились ... подробнее →
В Донецке "МВД" задержало пророссийского блогера Болотина22.01.2020 13:00
В оккупированном Донецке таинственно исчез местный блогер Александр Болотин. Впоследствии стало известно, что его задержали боевики, сообщает Телеканал новостей «24» . По информации ... подробнее →
Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа (ВИДЕО)22.01.2020 12:00
Эминем побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа, сообщает телеканал 112 Украина . В треке Godzilla из новой пластинки Music To Be Murdered By он произнес 229 слов за 30 секунд. На протяжении ... подробнее →
"Укроборонпром" представил первый отечественный военный беспилотник (ВИДЕО)22.01.2020 11:00
Государственный концерн "Укроборонпром" представил потенциальным заказчикам квадрокоптер для разведывательных операций "Берегиня", сообщает Телеканал новостей «24» . Разработкой проекта ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 января22.01.2020 10:00
Сегодня, 22 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 января линию ... подробнее →
Омбудсмен Людмила Денисова хочет поехать в ОРДЛО22.01.2020 09:00
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе ОБСЕ Эди Раме с просьбой привлечь ее к мониторинговым визитам ОБСЕ, которые проводятся на оккупированных ... подробнее →
В России сформиолвали новое правительство22.01.2020 08:00
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав правительства, сообщает СТРАНА.ua . В соответствии с указом президента Владимира Путина у премьера РФ теперь будет 9 замов вместо 10, в ... подробнее →
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