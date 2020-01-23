Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация23.01.2020 17:00
В январе Верховная Рада внесла изменения в налоговый кодекс, которые повышают предельные объемы доходов физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и способствуют деофшоризации экономики. Эксперты заявляют, ... подробнее →
Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?23.01.2020 16:00
В 2020 году украинцев ждет немало изменений: от роста зарплат – к новым номерным знакам на авто. Часть из них вступила в силу уже с 1 января, еще ряд запланирован на ближайшие месяцы. О главных ... подробнее →
Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы23.01.2020 15:00
С 20 января зрители спутниковых антенн потеряют доступ к 23 украинским каналам. Их сигнал будет закодирован. Почти шести миллионам украинцев придется либо платить за просмотр, либо искать ... подробнее →
Украинская прыгунья в высоту дисквалифицирована за употребление допинга23.01.2020 14:00
Украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев за употребление допинга, сообщает Корреспондент.net . В допинг-пробе 25-летней легкоатлетки был обнаружен запрещенный ... подробнее →
Луганский университет-переселенец снова "сменит прописку"23.01.2020 13:30
Исполняющий обязанности Северодонецкого городского головы Вячеслав Ткачук провел переговоры с руководителями Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (Старобельск) о перемещении в ... подробнее →
Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?23.01.2020 13:00
В конце года президент Владимир Зеленский поручил правительству снизить тарифы на тепло и горячую воду для украинцев. В ответ Кабмин утвердил постановление, позволяющее местным предприятиям уменьшить ... подробнее →
Стали известны результаты электронной переписи населения Украины23.01.2020 12:30
Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает ICTV. Большую часть ... подробнее →
В Ровенской области обнаружили "залежи" водорода23.01.2020 12:00
Ученые Национальной академии наук Украины нашли природный водород в земных недрах Ровенской области, сообщает сайт ЭлектроВести . Как отметил академик-секретарь Отделения наук о Земле Национальной ... подробнее →
На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии23.01.2020 11:00
В Донецкой области на линии разграничения правоохранители спасли гражданку Германии, которая проживает в Киеве и пропала без вести больше месяца назад, передает Cxid.info . Как сообщает пресс-служба ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 января23.01.2020 10:00
Сегодня, 23 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 января линию ... подробнее →
Вирус в Китае: 570 заболевших, 17 умерших, город Ухань изолирован23.01.2020 09:00
Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV людей по всему Китаю выросло до 570, количество погибших не изменилось и составляет 17 человек, сообщает Корреспондент.net . Большинство случаев заражения ... подробнее →
В честь защитников Донецкого аэропорта "Укрпочта" выпустила марку и конверт23.01.2020 08:00
ГП "Укрпочта" выпустила конверт с маркой "Они выстояли, не выдержал бетон!", посвященные защитникам Донецкого аэропорта и матерям погибших "киборгов", информирует Цензор.НЕТ Торжественное ... подробнее →
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