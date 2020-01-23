Какие изменения ждут украинцев в 2020 году? 23.01.2020 16:00 В 2020 году украинцев ждет немало изменений: от роста зарплат – к новым номерным знакам на авто. Часть из них вступила в силу уже с 1 января, еще ряд запланирован на ближайшие месяцы. О главных ... подробнее →

Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы 23.01.2020 15:00 С 20 января зрители спутниковых антенн потеряют доступ к 23 украинским каналам. Их сигнал будет закодирован. Почти шести миллионам украинцев придется либо платить за просмотр, либо искать ... подробнее →