Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок украинца Александра Усика против экс-претендента на титул чемпиона британца Дерека Чисоры фактически согласован, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →

Памятная монета, посвященная году Крысы, одному из животных, которым начинается двенадцатилетний цикл восточного календаря, вводиться в оборот Нацбанком Украины с 27 января, - сообщает ОстроВ . На ... подробнее →

Так называемое "правительство" "ДНР" повысило тарифы на электрическую энергию для населения на 30 %, сообщает ОстроВ . Повышение в "ДНР" аргументируют тем, что надо "улучшить ситуацию на ... подробнее →

Сегодня мариупольцы почтили память земляков, погибших во время обстрела со стороны "ДНР" 24 января 2015 года, сообщает Depo.Донбасс . В честь погибших провели митинг-реквием возле памятного знака. ... подробнее →

СБУ оправдалась за казус с певцом Dr. Alban 24.01.2020 13:00 Служба безопасности Украины заявила, что на предмет незаконного посещения аннексированного Крыма артистами проверяет только граждан России. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета ... подробнее →

Синоптики окончательно "отменили" зиму в Украине 24.01.2020 11:00 Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит и шестой, сообщает РБК-УКРАИНА . Так, ... подробнее →