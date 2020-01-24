Синоптики окончательно "отменили" зиму в Украине 24.01.2020 11:00 Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит и шестой, сообщает РБК-УКРАИНА . Так, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января 24.01.2020 10:00 Сегодня, 24 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 января линию ... подробнее →