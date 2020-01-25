УПЛ изменит календарь игр из-за чемпионата Европы 2020

25.01.2020 18:00

Основная часть сезона в Премьер-лиге закончится 16 мая, а матчи плей-офф состоятся 20 и 24 мая, сообщил официальный сайт УПЛ, передает football.ua . "В целях обеспечения оптимальных условий для ... подробнее →

Создана онлайн-карта распространения коронавируса 2019-nCoV

25.01.2020 16:00

Издание BNO News опубликовало онлайн-карту распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV, сообщает Телеканал новостей «24» . На ней в реальном режиме времени можно ... подробнее →

В России готовят телешоу с виртуальной Людмилой Гурченко

25.01.2020 14:00

Один из создателей проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров в ближайшее время запустит новый проект, который получил название «Битва престолов». Все участники нового реалити-шоу ... подробнее →

Сегодня - день рождения Владимира Зеленского

25.01.2020 12:00

В субботу,  25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения, ему исполнилось 42 года, сообщает Корреспондент.net . Зеленского уже поздравила его супруга и президент ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января

25.01.2020 11:00

Сегодня, 25 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 января, через ... подробнее →

20 человек погибли в результате мощного землетрясения в Турции

25.01.2020 10:00

По меньшей мере 20 человек погибли и около 1015 получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, которое произошло вечером 24 января в 20:55 по местному времени, сообщает ИА ... подробнее →

Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе

КПВВ "Гнутово" 25.01.2020 09:30

Заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств ... подробнее →

Куратор "ЛДНР" Сурков ушел в отставку

25.01.2020 09:00

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей ... подробнее →

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