Букмекеры назвали фаворита "Евровидения-2020"26.01.2020 18:00
Букмекеры считают фаворитом конкурса "Евровидение-2020", который состоится в Роттердаме, Италию с вероятностью победы в 7%. Об этом сообщает eurovisionworld.com, информирует Depo.ua . Серьезным ... подробнее →
"Шахтёр" начал год с победы над "Лехом"26.01.2020 16:00
Донецкий "Шахтёр" в дебютном контрольном матче года переиграл польский "Лех", сообщает UA-Футбол . "Горняки" на протяжении поединка создали немало голевых моментов, но поразили ворота соперников ... подробнее →
Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 35 человек26.01.2020 14:00
В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщает Корреспондент.net . При этом спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Согласно инфомации ведомства, за медицинской ... подробнее →
Boeing испытал самый большой в мире двухмоторный аэробус (ВИДЕО)26.01.2020 12:00
Авиаконцерн Boeing провел тестовый полет своего нового самолета Boeing 777X. Он вылетел из аэропорта под Эвереттом (штат Вашингтон) и через несколько часов приземлился в Сиэтле, сообщает СТРАНА.ua . ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля26.01.2020 11:00
ОВЕН У родившихся в марте проснется дар убеждения, и вам легко удастся подтолкнуть коллег на общее дело или устроить «праздник жизни» для близких людей. Возможны успехи и в карьере. Овны ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января26.01.2020 10:00
Сегодня, 26 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 января через КПВВ ... подробнее →
В Кабмине анонсировали снижение цены на газ для населения26.01.2020 09:00
Кабинет министров на заседании 24 января принял решения, позволяющие снизить цены на газ для нужд населения. Об этом сообщил министр экологии и энергетики Алексей Оржель в Facebook, передает ИА ... подробнее →
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- "Шахтёр" начал год с победы над "Лехом"16:00
- Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 35 человек14:00
- Boeing испытал самый большой в мире двухмоторный аэробус (ВИДЕО)12:00
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