Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января

26.01.2020 10:00

Сегодня, 26 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 января через КПВВ ... подробнее →

В Кабмине анонсировали снижение цены на газ для населения

26.01.2020 09:00

Кабинет министров на заседании 24 января принял решения, позволяющие снизить цены на газ для нужд населения. Об этом сообщил министр экологии и энергетики Алексей Оржель в Facebook, передает ИА ... подробнее →

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