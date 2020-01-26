26.01.2020 10:00

Сегодня, 26 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 января через КПВВ ... подробнее →