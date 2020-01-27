Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение 27.01.2020 17:00 Вкладчикам банков, зарегистрированных на оккупированных территориях выплатят возмещение, поскольку вступает в силу соответствующий документ Фонда гарантирования вкладов физических лиц, - сообщает ... подробнее →

Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы 27.01.2020 16:00 В трех городах Донетчины, расположенных неподалеку от контрольных пунктов въезда-выезда, появятся опорные больницы, сообщает MRPL.CITY . Речь идет о больницах в Бахмуте, Волновахе и Селидово. Сейчас ... подробнее →