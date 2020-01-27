Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение27.01.2020 17:00
Вкладчикам банков, зарегистрированных на оккупированных территориях выплатят возмещение, поскольку вступает в силу соответствующий документ Фонда гарантирования вкладов физических лиц, - сообщает ... подробнее →
Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы27.01.2020 16:00
В трех городах Донетчины, расположенных неподалеку от контрольных пунктов въезда-выезда, появятся опорные больницы, сообщает MRPL.CITY . Речь идет о больницах в Бахмуте, Волновахе и Селидово. Сейчас ... подробнее →
Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля27.01.2020 15:00
График работы мобильных отделений Сбербанка вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 27.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 28.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 29.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50; ... подробнее →
В Киеве загорелось здание Минкульта27.01.2020 14:00
В Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, сообщает РБК-Украина . В сообщении столичного главка ГСЧС на странице в соцсети Фейсбук отмечается, что пожар возник в ... подробнее →
Нацбанк представил новую банкноту 200 гривень27.01.2020 13:00
Нацбанк представил новую банкноту номиналом 200 гривен, которую планируется ввести в обращение с 25 февраля. Фото новой банкноты обнародовала пресс-служба НБУ, сообщает Корреспондент.net . "По ... подробнее →
Xiaomi выпустила «женскую» Bluetooth-клавиатуру27.01.2020 12:00
Xiaomi выпустила новую Bluetooth-клавиатуру Luofei, главной особенностью которой, несомненно, является ее цветовое решение, сообщает Хвиля . Выполненная в стиле ретро-пишущей машинки клавиатура имеет ... подробнее →
Билли Айлиш завоевала Грэмми в пяти номинациях27.01.2020 11:00
Американская певица Билли Айлиш стала победительницей в четырех главных номинациях музыкальной премии Грэмми — лучший новый исполнитель, запись года, альбом года и песня года, сообщает НВ . ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января27.01.2020 10:00
Сегодня, 27 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 января линию ... подробнее →
Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с вирусом 2019-nCoV27.01.2020 09:00
Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда пять млн долларов на оказание поддержки Китая в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в ... подробнее →
Легендарный американский баскетболист погиб при крушении вертолета27.01.2020 08:00
Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авикатастрофе, сообщает Корреспондент.net . Брайант находился на борту вертолета, который потерпел крушение в Калифорнии. Вертолёт упал в ... подробнее →
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