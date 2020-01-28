В "ЛНР" задержали мать восьмерых детей, обвинив ее в "шпионаже" в пользу Украины и "измене родине". Об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого "МГБ", сообщает ОстроВ . Отмечается, что ... подробнее →

В рамках эксклюзивной прямой трансляции 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар"® в ночь с 9 на 10 февраля на канале "Украина" пройдет праздничный марафон, сообщает ДС . ... подробнее →

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшит свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и поднимется на четвертое место после завершения турнира Большого шлема Australian Open, ... подробнее →

Компания Huawei представила в Украине новый бюджетный смартфон Huawei Y6s с обновленным дизайном и увеличенным объемом памяти, сообщает ITC.UA . Модель основана на восьмиядерном процессоре MediaTek ... подробнее →

Стали известны города, где будут базироваться сборные-участницы Евро-2020 28.01.2020 13:00 Все команды, которые обеспечили себе участие в Евро-2020, определились с городами, в которых они будут базироваться во время турнира, сообщает "Футбол 24" . База национальной команды Украины будет в ... подробнее →

Уволенный Труба подал в суд на Зеленского 28.01.2020 12:00 Бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского, сообщает Телеканал новостей «24» . Он требует признать ... подробнее →

Один из подозреваемых согласился дать показания в суде по делу MH17 28.01.2020 11:00 Юридическая фирма, представляющая интересы ответчиков по делу о крушении самолета MH17, заявила суду об участии в процессе по меньшей мере одного из подозреваемых. Об этом сообщили в Окружном суде ... подробнее →