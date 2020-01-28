В Украине стартовали продажи безрамочного "бюджетника" Huawei Y6s28.01.2020 17:00
Компания Huawei представила в Украине новый бюджетный смартфон Huawei Y6s с обновленным дизайном и увеличенным объемом памяти, сообщает ITC.UA . Модель основана на восьмиядерном процессоре MediaTek ... подробнее →
Свитолина поднимется в рейтинге WTA после Australian Open28.01.2020 16:30
Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшит свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и поднимется на четвертое место после завершения турнира Большого шлема Australian Open, ... подробнее →
Телеканал "Украина" анонсировал ночь "Оскара"28.01.2020 15:30
В рамках эксклюзивной прямой трансляции 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар"® в ночь с 9 на 10 февраля на канале "Украина" пройдет праздничный марафон, сообщает ДС . ... подробнее →
В "ЛНР" мать восьмерых детей задержали за "измену родине"28.01.2020 14:00
В "ЛНР" задержали мать восьмерых детей, обвинив ее в "шпионаже" в пользу Украины и "измене родине". Об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого "МГБ", сообщает ОстроВ . Отмечается, что ... подробнее →
Стали известны города, где будут базироваться сборные-участницы Евро-202028.01.2020 13:00
Все команды, которые обеспечили себе участие в Евро-2020, определились с городами, в которых они будут базироваться во время турнира, сообщает "Футбол 24" . База национальной команды Украины будет в ... подробнее →
Уволенный Труба подал в суд на Зеленского28.01.2020 12:00
Бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского, сообщает Телеканал новостей «24» . Он требует признать ... подробнее →
Один из подозреваемых согласился дать показания в суде по делу MH1728.01.2020 11:00
Юридическая фирма, представляющая интересы ответчиков по делу о крушении самолета MH17, заявила суду об участии в процессе по меньшей мере одного из подозреваемых. Об этом сообщили в Окружном суде ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска утром 28 января28.01.2020 10:00
Сегодня, 28 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 января линию ... подробнее →
Сегодня начнется кодирование 23 украинских спутниковых телеканалов28.01.2020 09:00
Сегодня, 28 января, ряд популярных украинских телеканалов исчезнет из бесплатного доступа для владельцев "спутниковых тарелок". 23 наиболее рейтинговых канала Украины прекращают вещание в свободном ... подробнее →
Во Львове госпитализировали студента, вернувшегося из Китая28.01.2020 08:00
Во Львове госпитализировали юношу, который вернулся с учебы из Китая. У него кашель и насморк, поэтому родные вызвали скорую, информирует Цензор.НЕТ . Первые анализы свидетельствуют об отсутствии ... подробнее →
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