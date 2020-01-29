Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило манипуляции со 145 из 298 записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, оказавшихся под подозрением. Об этом глава ... подробнее →

Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля. Об этом заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, сообщает "Радио ... подробнее →

В Украине начал действовать закон 143-IX, который позволит частным предпринимателям заниматься космической деятельностью, сообщает телеканал 112 Украина . Закон исключает из законодательства нормы о ... подробнее →

В сети нашли "реинкарнацию" известной кошки, ставшей мемом - Grumpy Cat (Сердитая Кошка), сообщает Корреспондент.net . Кошка имеет кличку Мяу-Мяу и живет со своей хозяйкой в Тайване. Женщина ... подробнее →

"Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО) 29.01.2020 13:00 Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности" "ДНР". Об этом сообщила ... подробнее →

В Японии создали роботрактор с искусственным интеллектом (ВИДЕО) 29.01.2020 12:00 На выставке в японском городе Киото компания Kubota презентовала свою новую разработку - X tractor. Электротрактор снабдили искусственным интеллектом, а заряжается он от литий-ионных батарей и ... подробнее →

В Роттердаме прошла жеребьевка участников Евровидения-2020 29.01.2020 11:00 В Роттердаме 28 января прошла жеребьевка полуфиналистов песенного конкурса "Евровидение-2020", сообщает Цензор.НЕТ . В первом полуфинале (12 мая) примут участие исполнители из Северной Македонии, ... подробнее →