Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?

30.01.2020 19:00

Близиться 8 марта, а вы так и не выбрали подарки для своей любимой? Тогда не понятно, чего же вы ждете, пока разберут все лучшие варианты? Может дело не в том, что вы не хотите искать презенты, а ... подробнее →

Alyona Alyona представила свою версию "Диких танців" (ВИДЕО)

30.01.2020 16:00

Украинская рэперша Alyona Alyona, презентовала клип на сингл "Дикі танці" из прошлогоднего EP "В хаті МА", сообщает телеканал 112 Украина . В ролике Alyona Аlyona предстает в роли персонажа культовой ... подробнее →

Создана интерактивнаяю карта получателей гуманитарной помощи

30.01.2020 15:00

Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Олег Коваль, информирует Цензор.НЕТ . По словам ... подробнее →

В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса

30.01.2020 14:00

В "ДНР" сайты рассматривается вопрос организации временных санитарно-карантинных пунктов на контрольно-пропускных пунктах между ДНР и Украиной в случае ухудшения эпидемической ситуации, передает ... подробнее →

С 22 февраля в матчах УПЛ начнут использовать VAR

30.01.2020 13:00

Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые в премьер-лиге будет использована в матче 19-го тура «Динамо» — «Ворскла», сообщает Tribuna.com . Встреча состоится 22 февраля ... подробнее →

В Финляндии зафиксировали новый вид Северного сияния (ВИДЕО)

30.01.2020 12:00

Исследователи-любители из Финляндии обнаружили совершенно новый вид полярного сияния, сообщает ТСН . Его отличает необычная форма в виде ярко-зеленый волн, подобных дюнам на песке. Оно возникает на ... подробнее →

Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию

30.01.2020 11:00

Правительство упростило процедуру выезда с временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет, у которых не было возможности оформить паспорт Украины или которые его потеряли, передает  ИА ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января

30.01.2020 10:00

Сегодня, 30 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 января линию ... подробнее →

В Киеве появились странные билборды о партнерстве с Россией

30.01.2020 09:00

Билборды с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", под которым стоит подпись "Олег Катющенко", разместили в Киеве 29 января, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

США и Канада расширили "крымские" санкции против России

30.01.2020 08:00

Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает Укринформ . В санкционный список ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх