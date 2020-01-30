Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?30.01.2020 19:00
Близиться 8 марта, а вы так и не выбрали подарки для своей любимой? Тогда не понятно, чего же вы ждете, пока разберут все лучшие варианты? Может дело не в том, что вы не хотите искать презенты, а ... подробнее →
Alyona Alyona представила свою версию "Диких танців" (ВИДЕО)30.01.2020 16:00
Украинская рэперша Alyona Alyona, презентовала клип на сингл "Дикі танці" из прошлогоднего EP "В хаті МА", сообщает телеканал 112 Украина . В ролике Alyona Аlyona предстает в роли персонажа культовой ... подробнее →
Создана интерактивнаяю карта получателей гуманитарной помощи30.01.2020 15:00
Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Олег Коваль, информирует Цензор.НЕТ . По словам ... подробнее →
В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса30.01.2020 14:00
В "ДНР" сайты рассматривается вопрос организации временных санитарно-карантинных пунктов на контрольно-пропускных пунктах между ДНР и Украиной в случае ухудшения эпидемической ситуации, передает ... подробнее →
С 22 февраля в матчах УПЛ начнут использовать VAR30.01.2020 13:00
Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые в премьер-лиге будет использована в матче 19-го тура «Динамо» — «Ворскла», сообщает Tribuna.com . Встреча состоится 22 февраля ... подробнее →
В Финляндии зафиксировали новый вид Северного сияния (ВИДЕО)30.01.2020 12:00
Исследователи-любители из Финляндии обнаружили совершенно новый вид полярного сияния, сообщает ТСН . Его отличает необычная форма в виде ярко-зеленый волн, подобных дюнам на песке. Оно возникает на ... подробнее →
Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию30.01.2020 11:00
Правительство упростило процедуру выезда с временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет, у которых не было возможности оформить паспорт Украины или которые его потеряли, передает ИА ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января30.01.2020 10:00
Сегодня, 30 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 января линию ... подробнее →
В Киеве появились странные билборды о партнерстве с Россией30.01.2020 09:00
Билборды с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", под которым стоит подпись "Олег Катющенко", разместили в Киеве 29 января, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
США и Канада расширили "крымские" санкции против России30.01.2020 08:00
Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает Укринформ . В санкционный список ... подробнее →
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