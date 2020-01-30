В Финляндии зафиксировали новый вид Северного сияния (ВИДЕО) 30.01.2020 12:00 Исследователи-любители из Финляндии обнаружили совершенно новый вид полярного сияния, сообщает ТСН . Его отличает необычная форма в виде ярко-зеленый волн, подобных дюнам на песке. Оно возникает на ... подробнее →

Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию 30.01.2020 11:00 Правительство упростило процедуру выезда с временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет, у которых не было возможности оформить паспорт Украины или которые его потеряли, передает ИА ... подробнее →