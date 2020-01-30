В Финляндии зафиксировали новый вид Северного сияния (ВИДЕО)

30.01.2020 12:00

Исследователи-любители из Финляндии обнаружили совершенно новый вид полярного сияния, сообщает ТСН . Его отличает необычная форма в виде ярко-зеленый волн, подобных дюнам на песке. Оно возникает на ... подробнее →

Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию

30.01.2020 11:00

Правительство упростило процедуру выезда с временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет, у которых не было возможности оформить паспорт Украины или которые его потеряли, передает  ИА ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января

30.01.2020 10:00

Сегодня, 30 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 января линию ... подробнее →

В Киеве появились странные билборды о партнерстве с Россией

30.01.2020 09:00

Билборды с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", под которым стоит подпись "Олег Катющенко", разместили в Киеве 29 января, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

США и Канада расширили "крымские" санкции против России

30.01.2020 08:00

Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает Укринформ . В санкционный список ... подробнее →

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