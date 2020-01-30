Исследователи-любители из Финляндии обнаружили совершенно новый вид полярного сияния, сообщает ТСН . Его отличает необычная форма в виде ярко-зеленый волн, подобных дюнам на песке. Оно возникает на ... подробнее →

Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые в премьер-лиге будет использована в матче 19-го тура «Динамо» — «Ворскла», сообщает Tribuna.com . Встреча состоится 22 февраля ... подробнее →

В "ДНР" сайты рассматривается вопрос организации временных санитарно-карантинных пунктов на контрольно-пропускных пунктах между ДНР и Украиной в случае ухудшения эпидемической ситуации, передает ... подробнее →

Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Олег Коваль, информирует Цензор.НЕТ . По словам ... подробнее →

Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию 30.01.2020 11:00 Правительство упростило процедуру выезда с временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет, у которых не было возможности оформить паспорт Украины или которые его потеряли, передает ИА ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января 30.01.2020 10:00 Сегодня, 30 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 января линию ... подробнее →