В Украине увеличат размер пособия по безработице

31.01.2020 17:00

С 1 марта 2020 года правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении минимального размера пособия по безработице. Об ... подробнее →

Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники

31.01.2020 16:00

Оккупационная власть "ЛНР" внезапно изменила правила ввоза на подконтрольную им Луганщину бытовой и цифровой техники, передает Depo.Донбасс . Отмечается, что по новым правилам объем внесенных данных ... подробнее →

Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв

31.01.2020 15:00

Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб дыма, предположительно с района УБОПа. Вот что сообщают пользователи социальных сетей: «7:55. Донецк. Бабах ... подробнее →

Huawei обошла Apple по объёмам продаж смартфонов

31.01.2020 14:00

Компания Huawei смогла обойти Apple в рейтинге продаж смартфонов по итогам 2019 года. Таким образом, китайская компания стала вторым крупнейшим продавцом смартфонов. Об этом свидетельствуют данные ... подробнее →

Украинского боксера дисквалифицировали и оштрафовали за укус соперника

31.01.2020 13:00

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера Ивана Редкача (23-5-1, 18 KO) за укус Дэнни Гарсии (35-2, 21 KO) во время боя, который состоялся 25 января, сообщает iSport.ua . В ... подробнее →

Житель США выиграл в лотерею почти 400 млн долларов

31.01.2020 12:00

Американец из штата Флорида выиграл в лотерею 396,9 миллиона долларов. В его счастливом билете совпали все 6 чисел, сообщает телеканала 112 Украина . Отмечается, что после погашения налога он ... подробнее →

На выходных в Украине по-весеннему потеплеет

31.01.2020 11:00

В эти выходные, 1-2 февраля, во всех областях Украины ожидаются дожди и потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает телеканал 112 Украина . В субботу, 1 февраля, дожди и мокрый снег ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января

31.01.2020 10:00

Сегодня, 31 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 января линию ... подробнее →

Вышел первый трейлер к украинскому фильму об оккупации Крыма (ВИДЕО)

31.01.2020 09:00

Представлен первый официальный трейлер к фильму "Черкассы" о сопротивлении тральщика Военно-морских сил Украины во время оккупации Крыма, сообщает "Крым.Реалии" . "Черкассы" – полнометражный ... подробнее →

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

31.01.2020 08:00

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии ... подробнее →

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