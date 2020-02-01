Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)01.02.2020 12:00
18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих побила свой мировой рекорд U20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию легкой атлетики ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля01.02.2020 11:00
Сегодня, 1 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 января линию ... подробнее →
В китайском Ухане из-за карантина "застрял" 51 украинец01.02.2020 10:00
В китайском городе Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса, находится 51 украинец. Об этом 31 января заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Корреспондент.net . Как ... подробнее →
Великобритания вышла из Евросоюза01.02.2020 09:00
Великобритания покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении 47 лет, сообщает Корреспондент.net . Ровно в 23.00 31 января (1.00 по киевскому времени 1 февраля), спустя три с половиной ... подробнее →
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля11:00
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники16:00
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января10:00
- В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса14:00
- Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января10:00
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января10:00
- В "ЛНР" мать восьмерых детей задержали за "измену родине"14:00
- Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля11:00
- В китайском Ухане из-за карантина "застрял" 51 украинец10:00
- Великобритания вышла из Евросоюза09:00
- В Украине увеличат размер пособия по безработице17:00
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники16:00
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв15:00
- Huawei обошла Apple по объёмам продаж смартфонов14:00
- Украинского боксера дисквалифицировали и оштрафовали за укус соперника13:00
- Житель США выиграл в лотерею почти 400 млн долларов12:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники
- В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса
- Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января
- В Киеве появились странные билборды о партнерстве с Россией
- На Тайване обнаружили "реинкарнацию" знаменитой Сердитой Кошки