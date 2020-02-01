Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля 01.02.2020 11:00 Сегодня, 1 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 января линию ... подробнее →

Великобритания вышла из Евросоюза 01.02.2020 09:00 Великобритания покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении 47 лет, сообщает Корреспондент.net . Ровно в 23.00 31 января (1.00 по киевскому времени 1 февраля), спустя три с половиной ... подробнее →