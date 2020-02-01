Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)

01.02.2020 12:00

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих побила свой мировой рекорд U20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию легкой атлетики ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля

01.02.2020 11:00

Сегодня, 1 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 января линию ... подробнее →

В китайском Ухане из-за карантина "застрял" 51 украинец

01.02.2020 10:00

В китайском городе Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса, находится 51 украинец. Об этом 31 января заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Корреспондент.net . Как ... подробнее →

Великобритания вышла из Евросоюза

01.02.2020 09:00

Великобритания покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении 47 лет, сообщает Корреспондент.net . Ровно в 23.00 31 января (1.00 по киевскому времени 1 февраля), спустя три с половиной ... подробнее →

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