Чемпиона России по боксу задержали с наркотиками02.02.2020 18:00
Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили задержали в Москве. Он якобы с одним из своих товарищей забирал наркотики, сообщает Телеканал новостей «24» . По данным ... подробнее →
В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика (ВИДЕО)02.02.2020 17:00
1 февраля в Австрии на горнолыжном курорте Ризнеральм слепили самого высокого снеговика в мире. Его высота достигает 38,04 метра, а на голове красуется огромный черный цилиндр, сообщает Телеканал ... подробнее →
Xiaomi представила "умную" селфи-палку02.02.2020 16:00
Компания Xiaomi Yuemi выпустила монопод для смартфонов со встроенным стабилизатором за $40, сообщает Телеграф . Устройство оснащено 32-разрядным процессором ARM, 6-осевым гироскопом, различными ... подробнее →
Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)02.02.2020 14:00
Украинская певица и видеоблогер Jerry Heil (Яна Шемаева) представила песню, с которой будет участвовать в национальном отборе на "Евровидение-2020". Композиция называется "#VEGAN" ("Веган"), сообщает ... подробнее →
Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)02.02.2020 12:00
В поселке Гайдары Харьковской области на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина прошел "День сурка" во время которого байбак Тимка дал прогноз на весну и следующую зиму, ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля02.02.2020 11:00
ОВЕН У Овнов марта в эти дни блестяще получится продемонстрировать свою незаменимость в трудовом коллективе, что позволит закрепить авторитет. А в личной жизни удастся наладить теплые отношения: ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля02.02.2020 10:00
Сегодня, 2 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 февраля через КПВВ ... подробнее →
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая02.02.2020 09:00
Первая смерть из-за коронавируса нового типа за пределами территории Китая зарегистрирована на Филиппинах, сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Корреспондент.net . Отмечается, что ... подробнее →
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