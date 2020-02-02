Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)

02.02.2020 14:00

Украинская певица и видеоблогер Jerry Heil (Яна Шемаева) представила песню, с которой будет участвовать в национальном отборе на "Евровидение-2020". Композиция называется "#VEGAN" ("Веган"), сообщает ... подробнее →

Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)

02.02.2020 12:00

В поселке Гайдары Харьковской области на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина прошел "День сурка" во время которого байбак Тимка дал прогноз на весну и следующую зиму, ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля

02.02.2020 11:00

ОВЕН У Овнов марта в эти дни блестяще получится продемонстрировать свою незаменимость в трудовом коллективе, что позволит закрепить авторитет. А в личной жизни удастся наладить теплые отношения: ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля

02.02.2020 10:00

Сегодня, 2 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 февраля через КПВВ ... подробнее →

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

02.02.2020 09:00

Первая смерть из-за коронавируса нового типа за пределами территории Китая зарегистрирована на Филиппинах, сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Корреспондент.net . Отмечается, что ... подробнее →

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