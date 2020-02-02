Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 02.02.2020 11:00 ОВЕН У Овнов марта в эти дни блестяще получится продемонстрировать свою незаменимость в трудовом коллективе, что позволит закрепить авторитет. А в личной жизни удастся наладить теплые отношения: ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля 02.02.2020 10:00 Сегодня, 2 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 февраля через КПВВ ... подробнее →