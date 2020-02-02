Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)02.02.2020 14:00
Украинская певица и видеоблогер Jerry Heil (Яна Шемаева) представила песню, с которой будет участвовать в национальном отборе на "Евровидение-2020". Композиция называется "#VEGAN" ("Веган"), сообщает ... подробнее →
Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)02.02.2020 12:00
В поселке Гайдары Харьковской области на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина прошел "День сурка" во время которого байбак Тимка дал прогноз на весну и следующую зиму, ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля02.02.2020 11:00
ОВЕН У Овнов марта в эти дни блестяще получится продемонстрировать свою незаменимость в трудовом коллективе, что позволит закрепить авторитет. А в личной жизни удастся наладить теплые отношения: ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля02.02.2020 10:00
Сегодня, 2 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 февраля через КПВВ ... подробнее →
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая02.02.2020 09:00
Первая смерть из-за коронавируса нового типа за пределами территории Китая зарегистрирована на Филиппинах, сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Корреспондент.net . Отмечается, что ... подробнее →
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля11:00
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники16:00
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января10:00
- В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса14:00
- Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января10:00
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января10:00
- Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)14:00
- Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)12:00
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля10:00
- Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая09:00
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов16:00
- В Днепре со скандалом отменили пророссийский кинофестиваль14:00
- Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля11:00
- В китайском Ухане из-за карантина "застрял" 51 украинец10:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники
- В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса
- Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января
- Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов
- В Киеве появились странные билборды о партнерстве с Россией