Евро-2020: памятка болельщика03.02.2020 20:00
Футбольные болельщики всего мира с нетерпением ждут лета. Ведь с 12 июня по 12 июля в Европе будет идти чемпионат по футболу. В честь 60-летия турнира Евро-2020 состоится сразу в 12 странах. ... подробнее →
Реформа высшего образования: что ждет студентов?03.02.2020 19:00
В 2020 году в Украине стартует реформа высшего образования. Изменения в высшей школе назрели уже давно, ведь образовательные программы зачастую не соответствуют потребностям рынка труда, а лишние ... подробнее →
Рейтинг доверия к Зеленскому впервые опустился ниже 50%03.02.2020 18:00
Рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому опустился до 49,4% украинцев. При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан, говорится в социологическом исследовании, проведенном Центром ... подробнее →
Пенсионный фонд в Станице Луганской запустил систему электронной очереди03.02.2020 17:00
В Станично-Луганском районе в управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) введена электронная очередь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Луганской области, передает Cxid.info . ... подробнее →
Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 3 по 9 февраля03.02.2020 16:00
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе: Донецкая область: 03.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 04.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 05.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50; ... подробнее →
В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд03.02.2020 15:00
Вчера, 2 февраля, температура воздуха в Киеве повысилась до +10,7, что на 1,4 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году. Такие данные ... подробнее →
Арбитр наказал Неймара за эффектный финт (ВИДЕО)03.02.2020 14:00
Нападающий ПСЖ Неймар стал жертвой неоднозначного решения главного арбитра матча чемпионата Франции против Монпелье Жерома Бризара, сообщает iSport.ua . На 38-й минуте матча бразилец был наказан ... подробнее →
Мила Йовович родила третьего ребенка03.02.2020 13:00
Знаменитая голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович в третий раз стала мамой. Об этом ее старшая дочь Эва написала в своем Instagram и опубликовала соответствующее фото, сообщает ... подробнее →
В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе03.02.2020 12:00
Глава "Министерства иностранных дел" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов на Донбассе, передает Depo.ua . ... подробнее →
В Таиланде придумали лекарство от коронавируса03.02.2020 11:00
Эффективным во время лечения новейшего коронавируса 2019-nCoV оказалось сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда, передает ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля03.02.2020 10:00
Сегодня, 3 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 февраля линию ... подробнее →
Иран назвал сумму компенсации семьям погибших в авиакатастрофе03.02.2020 09:00
Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, сообщает LB.ua . Об этом в комментарии ТСН сказал президент Владимир ... подробнее →
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