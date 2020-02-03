Евро-2020: памятка болельщика 03.02.2020 20:00 Футбольные болельщики всего мира с нетерпением ждут лета. Ведь с 12 июня по 12 июля в Европе будет идти чемпионат по футболу. В честь 60-летия турнира Евро-2020 состоится сразу в 12 странах. ... подробнее →

Реформа высшего образования: что ждет студентов? 03.02.2020 19:00 В 2020 году в Украине стартует реформа высшего образования. Изменения в высшей школе назрели уже давно, ведь образовательные программы зачастую не соответствуют потребностям рынка труда, а лишние ... подробнее →