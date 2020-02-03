Евро-2020: памятка болельщика

03.02.2020 20:00

Футбольные болельщики всего мира с нетерпением ждут лета. Ведь с 12 июня по 12 июля в Европе будет идти чемпионат по футболу. В честь 60-летия турнира Евро-2020 состоится сразу в 12 странах. ... подробнее →

Реформа высшего образования: что ждет студентов?

03.02.2020 19:00

В 2020 году в Украине стартует реформа высшего образования. Изменения в высшей школе назрели уже давно, ведь образовательные программы зачастую не соответствуют потребностям рынка труда, а лишние ... подробнее →

Рейтинг доверия к Зеленскому впервые опустился ниже 50%

03.02.2020 18:00

Рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому опустился до 49,4% украинцев. При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан, говорится в социологическом исследовании, проведенном Центром ... подробнее →

Пенсионный фонд в Станице Луганской запустил систему электронной очереди

03.02.2020 17:00

В Станично-Луганском районе в управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) введена электронная очередь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Луганской области, передает Cxid.info . ... подробнее →

Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 3 по 9 февраля

03.02.2020 16:00

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе: Донецкая область: 03.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 04.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 05.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50; ... подробнее →

В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд

03.02.2020 15:00

Вчера, 2 февраля, температура воздуха в Киеве повысилась до +10,7, что на 1,4 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году. Такие данные ... подробнее →

Арбитр наказал Неймара за эффектный финт (ВИДЕО)

03.02.2020 14:00

Нападающий ПСЖ Неймар стал жертвой неоднозначного решения главного арбитра матча чемпионата Франции против Монпелье Жерома Бризара, сообщает iSport.ua . На 38-й минуте матча бразилец был наказан ... подробнее →

Мила Йовович родила третьего ребенка

03.02.2020 13:00

Знаменитая голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович в третий раз стала мамой. Об этом ее старшая дочь Эва написала в своем Instagram и опубликовала соответствующее фото, сообщает ... подробнее →

В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе

03.02.2020 12:00

Глава "Министерства иностранных дел" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов на Донбассе, передает Depo.ua . ... подробнее →

В Таиланде придумали лекарство от коронавируса

03.02.2020 11:00

Эффективным во время лечения новейшего коронавируса 2019-nCoV оказалось сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда, передает ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля

03.02.2020 10:00

Сегодня, 3 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 февраля линию ... подробнее →

Иран назвал сумму компенсации семьям погибших в авиакатастрофе

03.02.2020 09:00

Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, сообщает LB.ua . Об этом в комментарии ТСН сказал президент Владимир ... подробнее →

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