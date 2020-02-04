Тренерский штаб футбольной сборной Украины пополнился итальянцем 04.02.2020 17:00 В команде наставников сборной Украины пополнение. В тренерский штаб Андрея Шевченко перед Евро-2020 вошел 34-летний итальянский специалист Андреа Аззалин, сообщает Sport Arena . В национальной ... подробнее →

Гиркин отказался давать показания по делу МН-17 04.02.2020 16:00 Бывший командующий армией "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не собирается давать показания по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает Корреспондент.net . Накануне прокуратура ... подробнее →

Рада одобрила сокращение количества нардепов 04.02.2020 15:00 Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 1017, которым предусматривается уменьшение конституционного состава парламента с 450 до 300 нардепов. "За" проголосовали 236 нардепов, сообщает ... подробнее →