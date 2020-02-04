Тренерский штаб футбольной сборной Украины пополнился итальянцем

04.02.2020 17:00

В команде наставников сборной Украины пополнение. В тренерский штаб Андрея Шевченко перед Евро-2020 вошел 34-летний итальянский специалист Андреа Аззалин, сообщает Sport Arena . В национальной ... подробнее →

Гиркин отказался давать показания по делу МН-17

04.02.2020 16:00

Бывший командующий армией "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не собирается давать показания по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает Корреспондент.net . Накануне прокуратура ... подробнее →

Рада одобрила сокращение количества нардепов

04.02.2020 15:00

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 1017, которым предусматривается уменьшение конституционного состава парламента с 450 до 300 нардепов. "За" проголосовали 236 нардепов, сообщает ... подробнее →

В украинском учебнике по истории нашли Киану Ривза

04.02.2020 14:00

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с Киану Ривзом, который ошибочно использовали вместо оригинальной фотографии «Обед на небоскребе» 1932 года, ... подробнее →

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

04.02.2020 13:00

По прогнозам "Укргидрометцентра", днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ... подробнее →

ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты

04.02.2020 12:00

Ручные термобарические гранаты РГО-27С и РГО-27С2, предназначенные для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях, приняты на вооружение Вооруженных сил Украины, сообщает Depo.ua . ... подробнее →

В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования

04.02.2020 11:17

"Власти" Луганска с 4 февраля ввели карантин во всех учреждениях образования города в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля

04.02.2020 10:00

Сегодня, 4 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 февраля линию ... подробнее →

В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП

04.02.2020 09:00

Свою принадлежность к Православной церкви Украины указало почти в два раза больше украинцев, чем к Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Корреспондент.net . Прихожанами ... подробнее →

Эрдоган пообещал обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар

04.02.2020 08:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что власти страны приняли решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар, сообщает LB.ua . Об этом он заявил на брифинге с президентом ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх