Тренерский штаб футбольной сборной Украины пополнился итальянцем04.02.2020 17:00
В команде наставников сборной Украины пополнение. В тренерский штаб Андрея Шевченко перед Евро-2020 вошел 34-летний итальянский специалист Андреа Аззалин, сообщает Sport Arena . В национальной ... подробнее →
Гиркин отказался давать показания по делу МН-1704.02.2020 16:00
Бывший командующий армией "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не собирается давать показания по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает Корреспондент.net . Накануне прокуратура ... подробнее →
Рада одобрила сокращение количества нардепов04.02.2020 15:00
Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 1017, которым предусматривается уменьшение конституционного состава парламента с 450 до 300 нардепов. "За" проголосовали 236 нардепов, сообщает ... подробнее →
В украинском учебнике по истории нашли Киану Ривза04.02.2020 14:00
В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с Киану Ривзом, который ошибочно использовали вместо оригинальной фотографии «Обед на небоскребе» 1932 года, ... подробнее →
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине04.02.2020 13:00
По прогнозам "Укргидрометцентра", днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ... подробнее →
ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты04.02.2020 12:00
Ручные термобарические гранаты РГО-27С и РГО-27С2, предназначенные для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях, приняты на вооружение Вооруженных сил Украины, сообщает Depo.ua . ... подробнее →
В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования04.02.2020 11:17
"Власти" Луганска с 4 февраля ввели карантин во всех учреждениях образования города в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся, ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля04.02.2020 10:00
Сегодня, 4 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 февраля линию ... подробнее →
В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП04.02.2020 09:00
Свою принадлежность к Православной церкви Украины указало почти в два раза больше украинцев, чем к Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Корреспондент.net . Прихожанами ... подробнее →
Эрдоган пообещал обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар04.02.2020 08:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что власти страны приняли решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар, сообщает LB.ua . Об этом он заявил на брифинге с президентом ... подробнее →
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