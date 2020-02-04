ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты04.02.2020 12:00
Ручные термобарические гранаты РГО-27С и РГО-27С2, предназначенные для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях, приняты на вооружение Вооруженных сил Украины, сообщает Depo.ua . ... подробнее →
В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования04.02.2020 11:17
"Власти" Луганска с 4 февраля ввели карантин во всех учреждениях образования города в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся, ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля04.02.2020 10:00
Сегодня, 4 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 февраля линию ... подробнее →
В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП04.02.2020 09:00
Свою принадлежность к Православной церкви Украины указало почти в два раза больше украинцев, чем к Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Корреспондент.net . Прихожанами ... подробнее →
Эрдоган пообещал обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар04.02.2020 08:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что власти страны приняли решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар, сообщает LB.ua . Об этом он заявил на брифинге с президентом ... подробнее →
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