ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты 04.02.2020 12:00 Ручные термобарические гранаты РГО-27С и РГО-27С2, предназначенные для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях, приняты на вооружение Вооруженных сил Украины, сообщает Depo.ua . ... подробнее →

В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования 04.02.2020 11:17 "Власти" Луганска с 4 февраля ввели карантин во всех учреждениях образования города в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля 04.02.2020 10:00 Сегодня, 4 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 февраля линию ... подробнее →