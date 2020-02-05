Министр обороны России Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза и бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль ... подробнее →

Очередное обновление Windows 10 вызвало проблемы у владельцев ПК по всему миру, сообщает ГолосUa . По словам пользователей, после установки обновления KB4532695 система стала дольше загружаться, на ... подробнее →

Накануне церемонии премии "Оскар-2020", которая состоится 9 февраля, компания Google Ukraine проанализировала запросы, чтобы узнать фаворитов украинцев среди номинантов этого года, сообщает телеканал ... подробнее →

В "ДНР" задержали жителя Донецкой области, которому инкриминируют "шпионаж в пользу Украины". Об этом сообщает так называемое "МГБ ДНР", передает ОстроВ . Якобы, задержанный Дмитрий Парфенюк в ... подробнее →

Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства 05.02.2020 11:00 Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства. Об этом сообщает "Голос Америки" , ссылаясь на результаты опроса компании Gallup. По данным ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 февраля 05.02.2020 09:00 Сегодня, 5 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 февраля линию ... подробнее →