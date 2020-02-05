Этап Формулы-1 в Китае отменен из-за коронавируса

05.02.2020 17:00

Федерация спорта Шанхая отменила проведение всех соревнований в городе до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении организации, передает ... подробнее →

Карпаты засыпало метровым слоем снега

05.02.2020 16:00

В горных и высокогорных районах Ивано-Франковской области снежный покров сегодня достиг уже 1,2 метров. Об этом сообщил начальник Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир ... подробнее →

В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"

05.02.2020 15:00

В "ДНР" задержали жителя Донецкой области, которому инкриминируют "шпионаж в пользу Украины". Об этом сообщает так называемое "МГБ ДНР", передает ОстроВ . Якобы, задержанный Дмитрий Парфенюк в ... подробнее →

Google составил рейтинг номинантов на Оскар-2020 по запросам украинцев

05.02.2020 14:00

Накануне церемонии премии "Оскар-2020", которая состоится 9 февраля, компания Google Ukraine проанализировала запросы, чтобы узнать фаворитов украинцев среди номинантов этого года, сообщает телеканал ... подробнее →

Очередное обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"

05.02.2020 13:00

Очередное обновление Windows 10 вызвало проблемы у владельцев ПК по всему миру, сообщает ГолосUa . По словам пользователей, после установки обновления KB4532695 система стала дольше загружаться, на ... подробнее →

Шойгу наградил орденом бывшего члена ГКЧП

05.02.2020 12:00

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза и бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль ... подробнее →

Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства

05.02.2020 11:00

Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства. Об этом сообщает "Голос Америки" , ссылаясь на результаты опроса компании Gallup. По данным ... подробнее →

Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP

05.02.2020 10:00

Британское предприятие AZMOL BP, территориально расположено в городе Бердянск, в производстве масел, СОЖ и смазок использует только европейское сырье и британские технологии. Поэтому ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 февраля

05.02.2020 09:00

Сегодня, 5 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 февраля линию ... подробнее →

Гончарук пообещал Зеленскому ограничить зарплаты министров

05.02.2020 08:00

Во время совещания президента Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции Слуга народа премьер Алексей Гончарук пообещал урезать зарплаты министрам, сообщает РБК-Украина . Зарплаты ... подробнее →

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