Ухудшение погодных условий по состоянию на утро четверга, 6 февраля, вызвало прекращение энергоснабжения 600 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС, передает ... подробнее →

06.02.2020 08:00

5 февраля, состоялось финальное голосование в Сенате США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . По первой статье обвинения в деле импичмента ... подробнее →