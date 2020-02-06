У Путина прокомментировали назначение «премьером ДНР» экс-чиновника из России

06.02.2020 18:00

Российские власти выступили с циничным заявлением по поводу того, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков не был делегирован на должность руководителя «правительства ... подробнее →

Укрпочта запустила услугу снятия наличных с банковских карт

06.02.2020 17:00

Укрпочта объявила о запуске услуги снятия наличных денег в своих отделениях через POS-терминалы, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . В пресс-службе компании отметили, что терминалами оборудованы ... подробнее →

В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов

06.02.2020 16:00

Непогода нарушила работу муниципального электротранспорта в Донецке, сообщает пресс-служба "администрации" города. «Основной проблемой является падение деревьев под тяжестью снега на проезжую ... подробнее →

Зеленский презентовал "государство в смартфоне"

06.02.2020 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 февраля, презентовал государственное мобильное приложение "Дія", передает Цензор.НЕТ . "Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, у ... подробнее →

Российская гимнастка-чемпионка совершила попытку самоубийства

06.02.2020 14:00

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, российская спортсменка Александра Солдатова госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида, сообщает Tribuna.com . ... подробнее →

Компьютерные эксперты назвали лучший бесплатный антивирус

06.02.2020 13:00

Немецкая независимая лаборатория AV-Test провела тестирование 18 популярных бесплатных антивирусов, сообщает Телеканал новостей «24» . Победителем стал Microsoft Windows Defender, который ... подробнее →

В США умер легендарный актер Кирк Дуглас

Кирк Дуглас и его сын Майкл 06.02.2020 12:00

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. Об этом сообщил в среду в Instagram его сын Майкл Дуглас, передает УНН . “Для мира он был легендой, актером из „золотого ... подробнее →

В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"

06.02.2020 11:00

Исполняющим обязанности председателя оккупационного "правительства" в части Донецкой области, подконтрольной террористам, стал гражданин РФ, в 2015 году бывший вице-губернатором Иркутской области, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля

06.02.2020 10:00

Сегодня, 6 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля линию ... подробнее →

Непогода в Украине обесточила 600 населенных пунктов

06.02.2020 09:00

Ухудшение погодных условий по состоянию на утро четверга, 6 февраля, вызвало прекращение энергоснабжения 600 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС, передает ... подробнее →

Сенат США оправдал Дональда Трампа

06.02.2020 08:00

5 февраля, состоялось финальное голосование в Сенате США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . По первой статье обвинения в деле импичмента ... подробнее →

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