Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, российская спортсменка Александра Солдатова госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида, сообщает Tribuna.com . ... подробнее →

06.02.2020 12:00

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. Об этом сообщил в среду в Instagram его сын Майкл Дуглас, передает УНН . “Для мира он был легендой, актером из „золотого ... подробнее →