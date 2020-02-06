У Путина прокомментировали назначение «премьером ДНР» экс-чиновника из России06.02.2020 18:00
Российские власти выступили с циничным заявлением по поводу того, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков не был делегирован на должность руководителя «правительства ... подробнее →
Укрпочта запустила услугу снятия наличных с банковских карт06.02.2020 17:00
Укрпочта объявила о запуске услуги снятия наличных денег в своих отделениях через POS-терминалы, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . В пресс-службе компании отметили, что терминалами оборудованы ... подробнее →
В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов06.02.2020 16:00
Непогода нарушила работу муниципального электротранспорта в Донецке, сообщает пресс-служба "администрации" города. «Основной проблемой является падение деревьев под тяжестью снега на проезжую ... подробнее →
Зеленский презентовал "государство в смартфоне"06.02.2020 15:00
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 февраля, презентовал государственное мобильное приложение "Дія", передает Цензор.НЕТ . "Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, у ... подробнее →
Российская гимнастка-чемпионка совершила попытку самоубийства06.02.2020 14:00
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, российская спортсменка Александра Солдатова госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида, сообщает Tribuna.com . ... подробнее →
Компьютерные эксперты назвали лучший бесплатный антивирус06.02.2020 13:00
Немецкая независимая лаборатория AV-Test провела тестирование 18 популярных бесплатных антивирусов, сообщает Телеканал новостей «24» . Победителем стал Microsoft Windows Defender, который ... подробнее →
В США умер легендарный актер Кирк Дуглас06.02.2020 12:00
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. Об этом сообщил в среду в Instagram его сын Майкл Дуглас, передает УНН . “Для мира он был легендой, актером из „золотого ... подробнее →
В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"06.02.2020 11:00
Исполняющим обязанности председателя оккупационного "правительства" в части Донецкой области, подконтрольной террористам, стал гражданин РФ, в 2015 году бывший вице-губернатором Иркутской области, ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля06.02.2020 10:00
Сегодня, 6 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля линию ... подробнее →
Непогода в Украине обесточила 600 населенных пунктов06.02.2020 09:00
Ухудшение погодных условий по состоянию на утро четверга, 6 февраля, вызвало прекращение энергоснабжения 600 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС, передает ... подробнее →
Сенат США оправдал Дональда Трампа06.02.2020 08:00
5 февраля, состоялось финальное голосование в Сенате США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . По первой статье обвинения в деле импичмента ... подробнее →
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