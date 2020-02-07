Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет 07.02.2020 16:00 В Беловодске поздравили со 107-летием старейшую жительницу Луганщины Феоктисту Яковлевну Дейнеко, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на Беловодский поселковый совет. Музыкальные поздравления ... подробнее →

В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий 07.02.2020 14:00 Запуск вещания телеканала для временно оккупированных территорий запланирован на 1 марта этого года. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает ТСН . "На ... подробнее →