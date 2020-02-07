В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО07.02.2020 17:00
Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны. "Одним из ... подробнее →
Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет07.02.2020 16:00
В Беловодске поздравили со 107-летием старейшую жительницу Луганщины Феоктисту Яковлевну Дейнеко, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на Беловодский поселковый совет. Музыкальные поздравления ... подробнее →
KAZKA презентовала клип на саундтрек комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)07.02.2020 15:00
Украинская группа Kazka презентовала клип на песню "Літаки", которая вошла в новый альбом коллектива Nirvana, сообщает телеканал 112 Украина . Композиция является саундтреком к украинской комедии ... подробнее →
В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий07.02.2020 14:00
Запуск вещания телеканала для временно оккупированных территорий запланирован на 1 марта этого года. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает ТСН . "На ... подробнее →
Александра Солдатова опровергла попытку суицида07.02.2020 13:00
Художественная гимнастка из России Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла информацию о попытке самоубийства, сообщает СТРАНА.ua . Ролик опубликовала тренер спортсменки ... подробнее →
Астронавт НАСА установила рекорд по продолжительности космических миссий среди женщин07.02.2020 12:00
Астронавт НАСА Кристина Кох вернулась на Землю, завершив самый длинный космический полет, когда-нибудь выполненный женщиной. Она провела на Международной космической станции 328 дней, сообщает ... подробнее →
В Украине возник дефицит медицинских масок07.02.2020 11:00
В Министерстве здравоохранения обсуждают меры по решению вопроса дефицита хирургических масок на рынке. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса генеральный директор Директората ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 февраля07.02.2020 10:00
Сегодня, 7 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 февраля линию ... подробнее →
В ОРДО перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь"07.02.2020 09:00
Вчера в ОРДО под Новоазовском перевернулся автобус следовавший маршрутом Горловка-Севастополь, сообщает Telegram-канала Inside Donetsk. В результате аварии погибли двое пассажиров, еще 22 пострадали. ... подробнее →
В Китае умер врач, который первым сообщил о новом вирусе07.02.2020 08:00
Врач Ли Вэньлян, который первым предупредил о вспышке нового вируса 2019-nCoV в Китае, умер в ночь на пятницу, 7 февраля, (вечер четверга по киевскому времени) от пневмонии. Об этом сообщила газета ... подробнее →
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- В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий14:00
- Александра Солдатова опровергла попытку суицида13:00
- Астронавт НАСА установила рекорд по продолжительности космических миссий среди женщин12:00
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