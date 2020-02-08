Интертелеком получил разрешение на 4G08.02.2020 17:00
Мобильный оператор Интертелеком (ООО Интернациональные телекоммуникации) получил разрешение на внедрение 4G от Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, ... подробнее →
ПФУ опубликовал статистику пенсионных выплат за 2019 год08.02.2020 16:00
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в ... подробнее →
Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"08.02.2020 15:00
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод посетил район проведения операции Объединенных сил. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. В ходе визита заместитель командующего ... подробнее →
Испанский клуб проиграл апелляцию по "делу Зозули"08.02.2020 13:00
Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание для испанского клуба "Райо Вальекано". Ранее его назначили из-за высказываний их фанатами в адрес украинского футболиста Романа ... подробнее →
Где и когда смотреть первый полуфинал нацотбора на Евровидение 202008.02.2020 11:00
8 февраля состоится первый полуфинал украинского национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Будут выступать восемь участников: [O], Jerry Heil, Katya ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля08.02.2020 10:00
Сегодня, 8 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 февраля линию ... подробнее →
Зеленский призвал премьер-министра Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР"08.02.2020 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте общеполитические вопросы, в частности закрытия офисов "ДНР" и "ЛНР", а ... подробнее →
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