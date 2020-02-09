Киевстар меняет старые смартфоны на новые 09.02.2020 17:00 Киевстар запустил для своих абонентов полезную услугу, которая позволит им обменять свой старый смартфон на новую модель, либо получить деньги за свой девайс, сообщает Today.ua . Тем, у кого нет ... подробнее →

Вступили в действие новые правила пересечения админграницы с Крымом для детей 09.02.2020 15:00 С 9 февраля 2020 года вступают в силу измененные правила въезда и выезда во временно оккупированный Крым для граждан Украины в возрасте до 16 лет. Об этом рассказал помощник начальника Херсонского ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 09.02.2020 13:00 ОВЕН Овны марта на этой неделе блестяще выполнят то, с чем никак не могут справиться другие. Хороши также эти дни для теплого дружеского общения и совместного решения сложных вопросов с близкими и ... подробнее →